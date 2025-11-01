Balenciaga lanza chaqueta “rota” de 950 dólares que se agota en 24 horas

La firma de moda de lujo Balenciaga registró un rápido éxito de ventas con su chaqueta «Destroyed», que se agotó en solo 24 horas tras su lanzamiento, informaron medios especializados.

El modelo, disponible en tiendas selectas y en línea, tiene un acabado intencionalmente deteriorado, con agujeros, hilos sueltos y apariencia de desgaste extremo, un estilo que se ha popularizado dentro de las tendencias de moda de lujo contemporánea.

La prenda fue puesta a la venta por aproximadamente 950 dólares estadounidenses, y su rapidez en agotarse muestra la eficacia del marketing de escasez y del branding de alto valor. Usuarios en redes sociales compartieron fotos y comentarios sobre la chaqueta, generando opiniones divididas: mientras algunos alabaron la audacia del diseño, otros lo criticaron, considerando que parecía más ropa usada que una prenda de lujo.

Analistas de moda señalan que este tipo de lanzamientos destacan la capacidad de las marcas de lujo para crear percepción de exclusividad y deseo, incluso cuando las prendas desafían los conceptos tradicionales de estética y funcionalidad.

El fenómeno también reaviva el debate sobre sostenibilidad y consumo en la industria de la moda, cuestionando la relación entre precio, valor percibido y marketing de diseño provocador.

