Un policía comparece sin pantalones en una audiencia virtual

La policía de Detroit dice que está investigando después de que uno de sus oficiales compareciera el lunes en un procedimiento judicial virtual sin pantalones.

En el video, el oficial, que se identificó como Matthew Jackson, compareció ante el tribunal virtual el 27 de octubre en el Tribunal del Distrito 36.

Jackson llevaba puesta la camisa de su uniforme del Departamento de Policía de Detroit, pero no llevaba pantalones. Al parecer, sí llevaba ropa interior.

—¿Lleva pantalones puestos, agente? —preguntó el juez Sean Perkins.

Jackson respondió: «No, señor», antes de apartar la cámara para que no fuera visible. La audiencia continuó según lo previsto.

La policía de Detroit informó a Scripps News Detroit que están investigando el incidente y que planean hablar con todos sus agentes, recordándoles la etiqueta y la vestimenta adecuadas al comparecer ante el tribunal.

“Hablé con el juez Perkins porque quería saber qué le pasó por la cabeza al manejar el caso”, nos dijo el juez presidente del Tribunal del Distrito 36, William McConico. “Estaba atónito, obviamente. Estaba conmocionado. El oficial Jackson es una persona que conoce”.

“Quería recalcarme que el oficial Jackson es un policía muy profesional, que siempre ha sido muy cortés con los ciudadanos, y por eso fue un poco sorprendente”, añadió McConico, diciendo que por eso Perkins dijo que mantuvo en marcha los procedimientos judiciales.

Según el sitio web del Tribunal del Distrito 36, este es el código de vestimenta: “Se prefiere vestimenta informal de negocios. Está prohibido usar pantalones cortos, faldas pantalón, camisetas sin mangas, sombreros o gorras (excepto los que se usan con fines culturales o religiosos) y cualquier otra prenda que no sea apropiada en un tribunal o en cualquier otro entorno profesional”.

La abogada TaTaNisha Reed, que estuvo presente en el juicio en representación del acusado, dice que no podía creer lo que estaba viendo, o mejor dicho, lo que no estaba viendo.

“Estaba tratando de entenderlo. Me preguntaba si estaba viendo lo que creía ver, especialmente tratándose de un agente de policía. Así que, cuanto menos, fue un día interesante”, dijo Reed.

En el video se puede ver a Reed intentando intervenir durante la audiencia. Dice que intentaba llamar la atención del juez, quien tal vez no estaba mirando al agente.

“Le dije: ‘Señor juez, necesita modificar su cámara’, y fue entonces cuando el juez dijo: ‘Ah’”, agregó Reed.

