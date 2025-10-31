Un día como hoy 31-Oct nace «Alí Primera» El Cantor del Pueblo

Tal día como hoy, el 31 de octubre de 1941, hace 84 años, en la ciudad de Coro, estado Falcón; nació Ely Rafael Primera Rosell, mejor conocido como Alí Primera, recordado por su entrega en favor de las luchas del pueblo pobre de Venezuela.

Sus canciones convertidas en trinchera para la defensa de los derechos de los humildes, son el fiel reflejo de una realidad política, económica y social que vivió el país durante los gobiernos de la cuarta República.

Es así como su tonada infinita muestra el sentir y la realidad social de aquellos tiempos, a través de sus ideas claramente definidas en su lucha humanista “el cantor del pueblo” llegó a expresar que, “cuando la canción se convierte en un arma popular, que defiende al pueblo contra la transculturización que niega su identidad y su memoria libertaria, canción que ayuda a sostener la esperanza en una Patria más digna y solidaria, en una Patria bolivariana”.

Su etapa de compositor y cantante la inicia paralelamente con sus estudios universitarios, primero como etapa de diversión y progresivamente como actividad a tiempo completo. Sus primeras canciones, “Humanidad” y “No basta rezar”, presentada esta última en el Festival de la Canción de Protesta organizado por la Universidad de Los Andes (1967), lo proyectan a la fama.

Cultivó una fecunda trayectoria musical que le valió el reconocimiento del pueblo y un amplio repertorio entre el que destacan Gente de mi tierra, Lo primero de Alí Primera, La patria es el hombre, Canción mansa para un pueblo bravo, Cuando nombro la poesía, Con El Sol a Medio Cielo y Alí ¡En Vivo!, que son algunos de los 14 discos que grabó con Cigarrón, su propio sello disquero.

Alí Primera: La Película

Un película biográfica sobre el cantautor que narra los eventos históricos que lo llevaron a ser conocido como el ¨cantor del pueblo¨ y líder del mayor movimiento de artistas venezolanos comprometidos con la causa de los desposeídos. Es la historia de sus amores, de sus dolores y de las canciones que acompañó con su conducta indoblegable desde su infancia en las zonas desérticas del occidente venezolano hasta su trágico final.

La película Alí Primera representará a Venezuela en los premios Oscar, informó en septiembre el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas.

Villegas precisó que la película dirigida por Daniel Yegres y producida por la Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida, y Humana Cine, será postulada a la categoría «Mejor película internacional».

Cactus24 (31-10-2025)

