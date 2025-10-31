Trump niega haber tomado la decisión de atacar objetivos militares dentro de Venezuela

Por
cactus24
-

      PRODUCTOS DE LIMPIEZA MUREX . Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este viernes haber tomado una decisión para atacar objetivos militares dentro de Venezuela, desmintiendo así reportes de medios como el Miami Herald y The Wall Street Journal que afirmaban que había aprobado un ataque.

Trump respondió con un «no» cuando los periodistas le preguntaron en el Air Force One si había decidido sobre el asunto, confirmando que no se había tomado tal decisión aún.​

      Café La onza. Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

ROYAL

Aunque ha habido una escalada de acciones militares bajo la administración Trump en la región, incluyendo ataques a embarcaciones relacionadas con el narcotráfico cerca de Venezuela, y autorizaciones a la CIA para operaciones letales en Venezuela, Trump ha negado concretamente que se haya decidido un ataque directo a Venezuela en este momento.

 
Cactus24 (31-10-2025)
Accede a nuestro   Instagram    y canal de   Whatsapp   para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte  Telegram   y    Facebook.

Artículos relacionadosMás del autor