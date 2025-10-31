Trump niega haber tomado la decisión de atacar objetivos militares dentro de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este viernes haber tomado una decisión para atacar objetivos militares dentro de Venezuela, desmintiendo así reportes de medios como el Miami Herald y The Wall Street Journal que afirmaban que había aprobado un ataque.

Trump respondió con un «no» cuando los periodistas le preguntaron en el Air Force One si había decidido sobre el asunto, confirmando que no se había tomado tal decisión aún.​

Aunque ha habido una escalada de acciones militares bajo la administración Trump en la región, incluyendo ataques a embarcaciones relacionadas con el narcotráfico cerca de Venezuela, y autorizaciones a la CIA para operaciones letales en Venezuela, Trump ha negado concretamente que se haya decidido un ataque directo a Venezuela en este momento.

Cactus24 (31-10-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte Telegram y Facebook.