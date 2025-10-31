Pedirán pena máxima en el caso de venezolana asesinada en Chile

El pasado 15 de junio, Yaidy Garnica fue asesinada de un disparo de escopeta por uno de sus vecinos, en el Pasaje Acuario de Cerro Navia, en Santiago de Chile.

El hecho causó conmoción y fue considerado “un crimen de odio”. Este lunes, el abogado de la familia, Braulio Jatar, informó que la Fiscalía solicitó la ampliación del plazo de la investigación judicial y advirtió que exigirán la pena máxima.

A través de un video publicado en medios chilenos, Jatar explicó que se supone que la solicitud responde a la necesidad de ahondar en la investigación e insistió en que serán perseverantes en exigir la pena máxima para Miguel Sergio Cordero Toledo.

Contó que las grabaciones de las cámaras de seguridad muestran a varias personas golpeando el portón de la vivienda de Yaidy, y allí comienzan los empujones y manotazos. Luego, el acusado ingresa con una escopeta, se mete entre las personas, le apunta a la víctima y acciona el arma.

A través de los medios, se difundió que la discusión comenzó por el alto volumen de la música y se quiso justificar el accionar de Cordero Toledo, fomentando un discurso de odio. En el caso específico de Yaidy, se mencionó su nacionalidad para insultarla. “Vayan a escuchar música a su país, venezolanas culiás”, se escuchó la noche del crimen.

Familiares de Yaidy en Chile y Venezuela sigue exigiendo justicia y continuarán perseverantes en la batalla legal hasta conseguir la pena máxima para el asesino de la joven venezolana.

Cactus24 (31-10-2025)

