Ministerio de Interior y Justicia pidió al TSJ retirar la nacionalidad a Yon Goicoechea

El Ministerio de Interior y Justicia emitió un comunicado en el que solicita formalmente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el retiro de la nacionalidad al opositor Yon Goicoechea.

De acuerdo con el texto, la petición al máximo tribunal del país se hace «en razón al llamado público realizado por el referido individuo a solicitar y cooperar con fuerzas extranjeras para la invasión y ocupación militar de Venezuela».

En ese sentido, destacó que la Cancillería y el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) procederán a tomar medidas administrativas correspondientes para «eliminar todo documento que lo identifique como ciudadano venezolano».

La decisión del MIJ de gestionar ante el TSJ el retiro de la nacionalidad a Yon Goicoechea se da luego de que el opositor, que a través de las redes oficiales, manifestara en un video que “Estados Unidos debe permanecer en Venezuela, ocupando militarmente el territorio durante una temporada”.

Además, Goicoechea expresa que debería haber un acuerdo entre una entidad transitoria y las autoridades estadounidenses a fin de garantizar una «seguridad mínima» en el país.

Este es el segundo caso reciente en el que el Gobierno ejerce una medida como esta. El pasado 25 de octubre, el presidente Nicolás Maduro, pidió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) retirar la nacionalidad al dirigente opositor Leopoldo López por el que calificó de «grotesco, criminal e ilegal llamado a la invasión militar» del país, según informó ese día la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.

Según un comunicado compartido en Telegram por la funcionaria, el jefe de Estado presentó el viernes un recurso ante el máximo tribunal para «retirar la nacionalidad» a López, a quien acusa también de la supuesta «promoción permanente del bloqueo económico».

Cactus24 (31-10-2025)

