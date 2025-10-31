Melissa pierde fuerza tras provocar 50 muertos en el Caribe

El huracán Melissa se «alejaba rápidamente» de Bermudas el viernes después de haber provocado al menos una cincuentena de muertos a su paso por el Caribe con una fuerza inusual.

La peor tormenta que ha azotado las islas caribeñas en casi un siglo pierde fuerza y se espera que alcance a última hora del viernes el noreste de Estados Unidos y el este de Canadá degradada a «ciclón extratropical», informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) en su último boletín.

«Después de que Melissa se convierta en postropical, es posible que esta noche se produzca un breve periodo de lluvias intensas y ráfagas de viento en el sur de la península de Avalon, en Terranova», añadió el centro estadounidense.

En Cuba, Jamaica, Haití y República Dominicana el nivel de las inundaciones podría mantenerse alto, mientras que en Bahamas está previsto que disminuya, según el NHC.

Melissa se convirtió en la tormenta más potente en tocar tierra en 90 años el martes, cuando alcanzó Jamaica con vientos de 300 km/h, según un análisis de la AFP de datos meteorológicos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) estadounidense.

La fuerza y la capacidad destructiva de este huracán se intensificó debido al cambio climático provocado por la actividad humana, según un análisis del Imperial College de Londres.

Por ese motivo, Simon Stiell, secretario ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, urgió a «intensificar la acción climática en todos los frentes».