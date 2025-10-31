Maduro: EEUU planifica cambio de régimen para controlar petróleo venezolano

Este viernes, en el Encuentro Parlamentario del Gran Caribe en Defensa de la Paz, el presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció que el objetivo fundamental de las amenazas constantes de Estados Unidos contra Venezuela es forzar un cambio de régimen que permita el control extranjero sobre las vastas reservas de hidrocarburos del país.

“Las verdades aportadas desde la institucionalidad venezolana revelan ante Estados Unidos y América Latina el intento de fraguar una guerra, propiciar un cambio de gobierno y usurpar nuestra inmensa reserva petrolera y gasística”, afirmó el Jefe de Estado desde el Palacio de Miraflores, donde se congregaron representantes de 14 naciones para condenar la escalada violenta de la Administración Trump en el Caribe.

El mandatario nacional aseveró que si Venezuela no contara con sus recursos estratégicos como petróleo, gas, oro, agua y millones de hectáreas cultivables, junto con su posición geográfica privilegiada, no sería objeto del asedio extranjero.

CACTUS24 31-10-25