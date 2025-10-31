Maduro anuncia próximo lanzamiento del satélite “Gran Cacique Guaicaipuro”

Durante la clausura del Primer Congreso Internacional Espacial “Un Futuro Compartido”, el presidente Nicolás Maduro anunció la aceleración de los planes para el lanzamiento de un nuevo satélite de comunicaciones que llevará el nombre de “Gran Cacique Guaicaipuro”.

El anuncio fue realizado en el Teatro Teresa Carreño de Caracas, donde se congregaron representantes de la comunidad científica nacional e internacional que participaron en el congreso.

El mandatario enfatizó la necesidad de impulsar la soberanía tecnológica del país y manifestó que “Debemos acelerar la activación y el lanzamiento del nuevo satélite de comunicaciones ‘Gran Cacique Guaicaipuro’, en coordinación con la República Popular China,” expresó.

El Primer Congreso Internacional Espacial “Un Futuro Compartido” sirvió como plataforma para promover nuevos proyectos científicos y establecer alianzas con países como China, Rusia, Brasil y Francia, consolidando la vocación de Venezuela por la ciencia, la tecnología y la cooperación internacional.

Cactus24 (31-10-2025)

