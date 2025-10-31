La Guaira derrotó al Caracas con un triple play en el Monumental

Cardenales se impuso al puntero Tigres (6-4) y Bravos dejó en el terreno a Navegantes (10-9) en diez innings

Tiburones de La Guaira se llevó el triunfo este jueves ante Leones del Caracas gracias a una ofensiva sólida y, sobre todo, a una defensa espectacular que ejecutó un Triple Play. La jugada no solo frenó la potencial remontada capitalina, sino que inyectó la dosis de adrenalina necesaria al conjunto escualo.

La Guaira derrotó al Caracas con pizarra de 10 carreras a 6 en el Monumental Simón Bolívar de La Rinconada, en lo que fue el tercer desafío de los llamados rivales modernos de nuestro béisbol.

Los melenudos se adelantaban en el segundo inning con doblete remolcador de Jeferson Morales y un elevado de sacrificio de Harold Castro, que colocaba a Leones 2-0 en el juego. En el tercero, Caracas anotaría una más con doblete impulsor de una de Víctor Bericoto.

TIBURONES SILENCIÓ EL RUGIDO DEL LEÓN…

En este sentido, el equipo que dirige Gregorio Petit inició una emboscada en la parte alta del cuarto episodio ante los envíos del norteamericano Beck Way. Jadher Areinamo conectó un sólido jonrón de dos carreras por el izquierdo que acercaba a los Tiburones 3-2 en el juego.

Asimismo, en el quinto La Guaira volvería al ataque gracias a un doble play que no pudo ejecutar la defensa del Caracas, permitiendo así que los escualos tomarán ventaja de 4-3. Posterior, en ese mismo episodio, Areinamo bateaba jonrón con uno a bordo para terminar de concretar un rally de hasta cuatro rayitas.

Nuevamente, La Guaira atacaba en el octavo con cuatro anotaciones más. Gabriel Arias con sencillo barría las bases y posteriormente, Jadher Areinamo bateaba un doble impulsor para colocar cifras definitivas de 10-3 en el juego.

Leones intentaría reaccionar en el octavo inning con jonrón de dos carreras de Jeferson Morales y un hit remolcador de Víctor Bericoto. Pero, la reacción del Caracas no sería suficiente y terminaría cayendo por marcador final de 10×6.

Jadher Areinamo fue el más destacado de la jornada al ligar de 5-4 con jonrón, doble, 5 impulsadas y par de anotadas.

Es de destacar la defensa de Tiburones que logró ejecutar una jugada que terminó siendo un triple play en el séptimo inning, ante una ofensiva de Leones que atacaba con tres corredores en circulación.

Cactus24 (31-10-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte Telegram y Facebook.