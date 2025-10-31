Joven estudiante de medicina se quitó la vida

Mariagna Michelle Hidalgo de 22 años, estudiante de medicina decidió quitarse la vida en su casa en la calle 3 del Parcelamiento Los Cocos de Guanare, estado Portuguesa.

La joven fue hallada colgada de una viga por su pareja, quien de manera inmediata dio parte a los cuerpos policiales.

Se conoció que a Mariagna le faltaba poco para culminar su carrera de medicina y era una aventajada estudiante.

Su muerte causa honda consternación entre sus familiares, compañeros de estudios y amigos, quienes expresaron que era una persona muy alegre.

Funcionarios del CICPC se encargaron de iniciar las averiguaciones de rigor, a fin de determinar las causas que motivaron a la joven a tomar la drástica determinación.

Es importante resaltar que la salud mental es necesaria para el desarrollo de las personas y ante cualquier problema perturbador hay que hablar con familiares más cercanos o buscar asistencia psicológica.

Cactus24 (31-10-2025)

