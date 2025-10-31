Helicóptero se estrelló cuando intentaba rescatar grupo de turistas en el Everest

Las vertientes nepalí y china de la región del Everest permanecieron cerradas al turismo el miércoles debido a las intensas nevadas inusuales para la época, y un helicóptero se estrelló contra profundos bancos de nieve cuando intentaba rescatar a excursionistas atrapados.

La región que rodea el Monte Everest, visitada por miles de excursionistas y escaladores, se encuentra cubierta de nieve desde el lunes, a medida que un ciclón proveniente de la Bahía de Bengala azotaba la India, provocando una segunda oleada de fuertes nevadas en el Himalaya este mes.

Las autoridades de Nepal han suspendido el senderismo en muchas rutas debido a las lluvias en las zonas bajas y a las fuertes nevadas en los senderos más altos, y han instado a los excursionistas a no aventurarse ni continuar con sus caminatas en las zonas de Annapurna, Manaslu y Dhaulagiri, donde se encuentran algunos de los picos más altos del mundo.

Un pequeño helicóptero privado que volaba a Lobuche, cerca del campamento base del Everest, para rescatar a excursionistas atrapados, se estrelló al intentar aterrizar, según informó Gyanendra Bhul, portavoz de la Autoridad de Aviación Civil de Nepal.

Un vídeo de CAAN mostró el helicóptero, que resbaló en la nieve al aterrizar, volcado de lado. El piloto sobrevivió y fue rescatado posteriormente. No estaba claro si los excursionistas habían sido rescatados.

Los meteorólogos han pronosticado fuertes lluvias y nevadas para el jueves y el viernes debido al paso del ciclón Montha, que azotó el estado de Andhra Pradesh, en el sureste de la India, la noche del martes.

En la vertiente tibetana del Everest, la venta de billetes se suspendió desde el martes por la tarde debido a que las carreteras se volvieron heladas y la visibilidad se redujo drásticamente, creando condiciones intransitables para el tráfico vehicular, según el departamento de turismo del condado de Tingri.

No estaba claro si había turistas atrapados en la región del Everest, en el Tíbet. La oficina de prensa del gobierno tibetano no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Reuters.

Los pronósticos meteorológicos indican que se espera que las temperaturas en Tingri desciendan aún más por debajo del punto de congelación esta semana.

A principios de octubre, una ventisca dejó atrapados a cientos de excursionistas cerca de la cara este del Everest, en el lado tibetano. Todos ellos fueron rescatados en una operación a gran escala que se prolongó durante varios días en condiciones de frío extremo.

En Nepal, más de 50 personas han muerto a causa de las inundaciones y los deslizamientos de tierra provocados por las fuertes lluvias.

Cactus24 (31-10-2025)

