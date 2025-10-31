Expelotero Yoervis Medina muere de infarto mientras conducía

A los 37 años falleció el pelotero carabobeño Yoervis José Medina, quien fue un lanzador con varios equipos en el béisbol profesional venezolano y también jugó en las Grandes Ligas para los Marineros de Seattle y los Cachorros de Chicago.

De acuerdo a reseñas periodísticas, la noche del jueves Medina sufrió un infarto fulminante mientras manejaba su vehículo e impactó contra otros que se encontraban estacionados en el área externa del Centro Comercial Vía Veneto.

El personal de rescate del municipio Naguanagua recibió el llamado y cuando llegó al sitio del suceso, el pelotero estaba sin vida.

