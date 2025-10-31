Estados Unidos despliega el lanzamisiles USS Gettysburg en el Caribe

Las Fuerzas Armadas de EE. UU. desplegaron el crucero lanzamisiles USS Gettysburg (CG-64) en el Caribe.

El USS Gettysburg llegó al Caribe el jueves desde Norfolk (Virginia), con lo que se suma al crucero lanzamisiles USS Lake Erie (CG-70). Por su parte, el buque USS Fort Lauderdale, que estaba en el Caribe, regresó a Florida.

Además, en unos días se espera que llegue al Caribe el portaaviones USS Gerald Ford, el más moderno e importante de la flota estadounidense, que se unirá al resto de efectivos navales que se encuentran frente a Venezuela.

Con ello, EE. UU. pasará a tener ocho buques de guerra, seis de ellos destructores, tres buques anfibios y un submarino en la zona, con un total de trece efectivos navales, su mayor despliegue desde la primera Guerra del Golfo Pérsico (1990-1991), según un estudio del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

«Este es el despliegue naval más grande en Latinoamérica en al menos veinticinco años o incluso puede que de los últimos cuarenta años», indicó el martes Mark Cancian, el coronel de Infantería de Marina retirado y experto en defensa del CSIS.

Cactus24 31-10-2025

