EE.UU. restringe vuelos en el Caribe cerca de Puerto Rico

El gobierno de Estados Unidos impuso una restricción temporal de vuelos sobre un sector del Caribe cercano a Puerto Rico, en medio de un incremento de la actividad militar en la región y crecientes tensiones con Venezuela. La medida fue emitida por la Administración Federal de Aviación ( FAA, por sus siglas en inglés) bajo instrucciones del Departamento de Defensa ( DoD), de acuerdo con El Universal.

El aviso que emitió la FAA en su página de internet, identificado como NOTAM FDC 5/9106, establece que la prohibición aplica desde el 1 de noviembre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026. El área restringida se encuentra frente a la costa sureste de Ceiba, Puerto Rico, entre altitudes de 2,500 y 5,000 pies sobre el nivel del mar. Según la FAA, solo aeronaves que participen en operaciones del Departamento de Defensa están autorizadas a navegar en el espacio aéreo señalado.

El documento señala que los pilotos no podrán operar en la zona salvo autorización especial, y que cualquier aeronave que transite de entrada o salida deberá presentar un plan de vuelo activo, portar un código discreto de transpondedor y mantener comunicación constante con control de tráfico aéreo.

La FAA explicó que la decisión responde a “ razones especiales de seguridad”, sin detallar su naturaleza. La ubicación de la restricción, cercana a instalaciones militares y áreas de entrenamiento en Puerto Rico, ha generado especulación sobre maniobras o misiones especiales en curso. No obstante, el Departamento de Defensa no ha confirmado operaciones específicas vinculadas al anuncio.

Cactus24 31.10.25