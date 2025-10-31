Dos hombres mueren asfixiados con monóxido en un pozo de 20 metros

Dos hombres murieron asfixiados con monóxido de carbono este viernes por la tarde mientras laboraban en la construcción de un pozo profundo ubicado dentro de una finca en el Poblado La Cinco en el municipio Manuel Monge del estado Yaracuy.

Los hoy occisos fueron identificados como Eduardo Rafael Villanueva y Joel Antonio Jiménez Jiménez de 23 y 51 años .

Según Yaracuyaldia, primero descendió Eduardo Villanueva quien era empleado de la finca. Este llevaba una moto bomba, cuando decidió encenderla estando abajo el monóxido de carbono que expulsó la máquina lo dejó sin oxígeno y quedó inconsciente, ante esta situación, Joel Jiménez, quien era el dueño de la finca decidió bajar a socorrerlo y también al quedar sin aire perdió el conocimiento y también termina falleciendo.

