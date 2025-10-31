Dos delincuentes detenidos por cooperar con bandas delictivas 

Como Angely Coromoto Rodríguez Morles (30) y Ubaldo Duglei Martin Hernández (36), apodado Pillo, quedaron identificados los delincuentes detenidos por la Policía Científica, durante un procedimiento policial llevado a cabo en la urbanización La Meseta, sector II, parroquia El Sombrero, municipio Julián Mellado, estado Guárico, por cooperar con bandas delictivas.

El Cicpc logró ubicar y aprehender a estos peligrosos antisociales, quienes se dedicaban al comercio de municiones a las bandas que hacen vida delincuencial en la parroquia El Sombrero.

Sabuesos del Cicpc, incautaron 19 municiones, 285 cartuchos, un cargador de arma de fuego, además, colectaron como evidencias una Chevrolet Silverado, año 2007, placas 55YSAN; tres teléfonos, 140 divisas americanas y mil 700 bolívares en efectivo.

Los detenidos y las evidencias fueron puestos a disposición de la Fiscalía 16° del Ministerio Público de la Circunscripción del estado Guárico.

Cactus24 (31-10-2025)

