Dos delincuentes detenidos por cooperar con bandas delictivas 

Por
cactus24
-

      PRODUCTOS DE LIMPIEZA MUREX . Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

Como Angely Coromoto Rodríguez Morles (30) y Ubaldo Duglei Martin Hernández (36), apodado Pillo, quedaron identificados los delincuentes detenidos por la Policía Científica, durante un procedimiento policial llevado a cabo en la urbanización La Meseta, sector II, parroquia El Sombrero, municipio Julián Mellado, estado Guárico, por cooperar con bandas delictivas.

El Cicpc logró ubicar y aprehender a estos peligrosos antisociales, quienes se dedicaban al comercio de municiones a las bandas que hacen vida delincuencial en la parroquia El Sombrero.

      Café La onza. Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

ROYAL

Sabuesos del Cicpc, incautaron 19 municiones, 285 cartuchos, un cargador de arma de fuego, además, colectaron como evidencias una Chevrolet Silverado, año 2007, placas 55YSAN; tres teléfonos, 140 divisas americanas y mil 700 bolívares en efectivo.

Los detenidos y las evidencias fueron puestos a disposición de la Fiscalía 16° del Ministerio Público de la Circunscripción del estado Guárico.

 
Cactus24 (31-10-2025)
Accede a nuestro   Instagram    y canal de   Whatsapp   para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte  Telegram   y    Facebook.

Artículos relacionadosMás del autor