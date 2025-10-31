¿Cuál es el origen y significado de Halloween?

Cada año, el 31 de octubre, en muchos lugares del mundo se celebra Halloween, también llamado noche de brujas. Es una celebración de los países anglosajones que con el paso de los años ha ido adquiriendo mayor popularidad en otros países, como España y algunos de Latinoamérica.

Pero, ¿qué tan bueno es que se adopte esta costumbre que actualmente se celebra con disfraces y muchas golosinas?

El origen de Halloween

Aunque hoy todos nos refiramos a esta celebración como «Halloween», se origina de una antigua festividad celta llamada «Samhain», una palabra del irlandés antiguo que significa ‘fin del verano’. Esta fiesta se celebraba durante la época de cosechas y se consideraba como el Año Nuevo Celta, siendo una fiesta de transición.

El Samhain es una noche de espíritus, en la que según la creencia, las leyes del tiempo y el espacio son suspendidas de manera temporal, haciendo que desaparezca la barrera entre los dos mundos: el de los vivos y el de los muertos. De este modo, los espíritus, tanto buenos como malos, podían atravesar esa barrera durante la noche, haciendo posible la comunicación con quienes ya habían fallecido.

Los seres queridos y los ancestros eran invitados y recibían homenajes, mientras que los espíritus malos eran ahuyentados. De ahí se cree surge el uso de trajes y máscaras, pues servían para alejarlos, ya que al adoptar la apariencia de otro ser maligno, se evitaba ser dañado por ellos.

Con el paso de años y la ocupación romana de los dominios celtas, esta celebración fue adoptada con algunas modificaciones. Tiempo después, la iglesia católica decidió convertir esta festividad al cristianismo, haciendo que el primero de noviembre fuera el «Día de todos los santos», y que es como se origina la palabra Halloween. Ésta proviene de la frase «All Hallows Eve», que en español quiere decir «Víspera de Todos los Santos», refiriéndose dicha fiesta cristiana.

En el siglo XIX, esta festividad llegó a Estados Unidos, pero adquirió popularidad hasta 1921, cuando se celebró el primer desfile de Halloween en Minnesota. Durante las décadas siguientes la fiesta fue tomando popularidad en Estados Unidos, hasta que a finales de los años 70 y principios de los 80, adquirió fama internacional tras estrenarse la ahora clásica película de terror «Halloween».

El Halloween que conocemos hoy en día es un resultado de toda esa evolución y actualmente se celebra principalmente en los países anglosajones como Canadá, Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda, pero también ha adquirido bastante popularidad en España y diversos países de Latinoamérica en los últimos años. Y aunque muchos países lo conocen y celebran, algunos tienen sus propias fiestas para honrar a los difuntos, como el Día de Muertos en México cada 2 de noviembre.

Cactus24 (31-10-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte Telegram y Facebook.