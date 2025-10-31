Condenan a 10 años de prisión al hombre que mató a repartidor venezolano en Chile

Diez años de prisión fue la condena dictada por la justicia chilena contra Tomás Aguirre, por el homicidio del joven venezolano Herbert Sánchez en diciembre de 2022.

El suceso cuando Sánchez, quien trabajaba como repartidor, llegó al edificio donde vivía Aguirre para entregarle un pedido de dos hamburguesas.

El sujeto en estado de ira reclamó el retraso en la entrega y con un arma blanca apuñaló al joven venezolano, quien murió en el lugar. El hecho quedó grabado en las cámaras de seguridad del edificio y se viralizó en las redes sociales.

La Fiscal Jefa de Ñuñoa, Rossana Folli, explicó a medios locales que aunque se presentó una prueba audiovisual, además del testimonio de 9 testigos y 4 peritos que acreditaron que el acusado es el autor material del crimen, hubo un cambio en la tipificación del delito, debido a que el tribunal consideró que el homicidio fue resultado de una reacción impulsiva.

La decisión ha generado críticas en el gremio de repartidores, la opinión pública y la comunidad de venezolanos, mientras que los familiares consideran que no se hizo justicia en el caso.