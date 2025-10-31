Capturados dos peligrosos extorsionadores

Por
cactus24
-

José David Rodríguez Morillo (22) y Jordan David Rodríguez Morillo (19), fueron detenidos en la calle Comercio, cruce con Urdaneta, en Villa de Cura (Aragua), por dedicarse a extorsionar a comerciantes.

Funcionario del Cicpc, lograron determinar que estos antisociales se dedicaban a estudiar a sus víctimas, con la intención de enviarles mensajes extorsivos, solicitándoles sumas de dinero en moneda extranjera y si no accedían a las peticiones, estos los amenazaban con atentar contra sus vidas o contra sus propiedades.

Ambos fueron puestos a la orden de la Fiscalía 20° del Ministerio Público de la Circunscripción del estado Aragua.

 
Cactus24 (31-10-2025)
