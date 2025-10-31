283 migrantes repatriados llegan a Maiquetía desde Texas

Este viernes, en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, en el vuelo Nº 82 de la Gran Misión Vuelta a la Patria llegaron 283 migrantes venezolanos repatriados desde Texas, Estados Unidos.

El grupo estuvo conformado por 220 hombres, 54 mujeres, 5 niños y 4 niñas, quienes fueron recibidos con un protocolo de atención integral por parte del Estado venezolano.

El recibimiento fue coordinado por funcionarios de los principales organismos de seguridad ciudadana, incluyendo el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), entre otros.

CACTUS24 31.10.25