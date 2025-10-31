14 años de prisión por el abuso sexual contra una adolescente a la mantenía bajo amenazas

Luis Pablo Borges Arcaya (25) fue condenado a cumplir 14 años de prisión; luego de que admitió su responsabilidad en la ejecución de violencia sexual en perjuicio de una adolescente de 15 años de edad.

El hecho fue detectado el 19 de enero del presente año por los representantes de la víctima en el domicilio de la adolescente, situado en municipio Miranda del estado Falcón.

Durante ese día, la adolescente llegó a casa y pidió ayuda a su mamá debido a que su padre encontró en su teléfono conversaciones con Borges Arcaya. Una vez que ambos progenitores hablaron con la joven; y que ella les explicó que era víctima de acoso; además de que le había forzado a mantener relaciones sexuales desde que tenía 13 años.

De igual manera, la víctima detalló a sus padres que Arcaya le había amenazado con dispararle en caso de que estuviese con otro hombre; además de mantenerla bajo chantaje para que cediese a más encuentros entre ambos.

Al día siguiente de las revelaciones, la madre de la víctima interpuso la denuncia ante la Policía de Falcón (Polifalcón). Una vez realizadas las pruebas médicas y psicológicas pertinentes, una comisión de Polifalcón se trasladó hasta la residencia de Borges Arcaya para materializar su aprehensión y dejarlo a disposición del Ministerio Público.

En la audiencia preliminar, la Fiscalía 10ª de Falcón ratificó la acusación en contra de Borges Arcaya por la comisión de violencia sexual en detrimento de la adolescente.

Luego de escuchada la admisión de hechos por parte del acusado, el Tribunal Único de Juicio de Violencia Contra la Mujer en esa entidad federal, dictó la condena en su contra y ordenó su reclusión en la sede de la PNB del municipio Miranda.

Nota de prensa

Cactus24 (31-10-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte Telegram y Facebook.