Viral| Un perro se negó a ir a vacunarse y terminó “arrestado” por la Policía

Una escena desopilante se volvió viral en Laguna Larga, (Argentina) donde policías llevaron entre risas a un perro para vacunarlo contra la rabia. El episodio ocurrió durante una campaña organizada por la Universidad Nacional de Villa María y fue captado en video por una estudiante.

Aunque la imagen muestra al animal siendo trasladado “de las patas”, no se trató de un caso de maltrato. En realidad, el perro vive en la comisaría local, y los agentes explicaron que se negaba a ir por sus propios medios.

El video fue grabado por Francisca Arceo, estudiante de Veterinaria, quien lo compartió en redes con una frase que conquistó a todos: “Campaña de vacunación antirrábica y el señor perro vino cual preso, de las manos de la Policía”.

@todonoticias El perro que se negó a vacunarse y terminó “detenido” por la Policía 🐶💉 En Laguna Larga, Córdoba, un perro que vive en la comisaría se volvió viral después de escaparse de una campaña de vacunación antirrábica organizada por estudiantes de la Universidad Nacional de Villa María. ♬ sonido original – TN – Todo Noticias – TN – Todo Noticias

Entre risas, las agentes contaron que no querían que se quedara sin su dosis, por lo que decidieron llevarlo ellas mismas. Así, el peludo recibió su vacuna antirrábica aplicada por estudiantes de último año, movió la cola y volvió a la seccional sano y contento.

El video superó miles de reproducciones y se llenó de comentarios celebrando la escena. “¿Por qué lo llevan detenido?», “se cancelan las corridas a motos este finde” y “detenido por desacato”, fueron algunos de los comentarios que dejaron.

Cactus24 (30-10-2025)

