Venezuela envía más de 40 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba y Jamaica

En un acto significativo de solidaridad regional y compromiso con la cooperación Sur-Sur, Venezuela ha tomado la iniciativa de apoyar a Cuba y Jamaica tras los devastadores estragos causados por el huracán Melissa. El país ha enviado un cargamento de ayuda humanitaria que supera las 40 toneladas de alimentos e insumos esenciales en estos momentos críticos.

Según el canciller Yván Gil, un vuelo de la aerolínea Conviasa despegó del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado La Guaira, con al menos 26,000 kilos de ayuda destinada a Cuba, mientras que otro avión de la misma compañía se dirigió hacia Jamaica.

El cargamento incluye más de 10,250 kilos de alimentos, 2,500 colchones y alrededor de 9,500 medicamentos, entre otros artículos necesarios para atender a las personas afectadas por el huracán Melissa, que ha traído consigo intensas lluvias y vientos huracanados.

Gil también anunció que Venezuela continuará con su operación de asistencia, y en los próximos días, varios buques partirán desde el puerto de La Guaira con un total de aproximadamente 3,000,000 kilos de ayuda humanitaria para ambos países caribeños.

Cactus24 (30-10-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte Telegram y Facebook.