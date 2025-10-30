Trump y Xi Jinping alcanzaron un acuerdo sobre tierras raras, reducción de aranceles y fentanilo

El presidente estadounidense Donald Trump dijo este jueves que había acordado con el presidente Xi Jinping reducir los aranceles a China a cambio de que Pekín tomara medidas enérgicas contra el comercio ilícito de fentanilo, reanudara las compras estadounidenses de soja y mantuviera el flujo de exportaciones de tierras raras.

Las conversaciones cara a cara de Trump con Xi en la ciudad surcoreana de Busan, las primeras desde 2019, marcaron el final de un viaje relámpago por Asia en el que también destacó los avances comerciales con Corea del Sur , Japón y las naciones del sudeste asiático .

«Fue una reunión increíble», dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One poco después de abandonar Corea del Sur, calificando las conversaciones con un «12 sobre 10».

Trump dijo que los aranceles a las importaciones chinas se reducirían del 57% al 47%, reduciendo a la mitad, al 10%, la tasa de aranceles relacionados con el comercio de fármacos precursores del fentanilo.

Xi trabajará «muy duro para detener el flujo» de fentanilo, un opioide sintético mortal que es la principal causa de muertes por sobredosis en Estados Unidos, dijo Trump.

China acordó suspender temporalmente los controles a la exportación anunciados este mes sobre las tierras raras , elementos que desempeñan un papel vital en automóviles, aviones y armas, y que se han convertido en la fuente de presión más potente de Pekín en su guerra comercial con Estados Unidos.

La pausa durará un año, según informó el Ministerio de Comercio de China en un comunicado.

Añadió que ambas partes también habían llegado a un consenso sobre la ampliación del comercio agrícola y que trabajarían para resolver los problemas relacionados con la aplicación de vídeos cortos TikTok, que Trump pretende poner bajo control estadounidense.

RESPUESTA TÓXICA DE LOS MERCADOS GLOBALES

La reacción a la distensión fue moderada en los mercados bursátiles mundiales , con los principales índices asiáticos y los futuros europeos oscilando entre ganancias y pérdidas.

Índice compuesto de Shanghái de China (.SSEC), Cayeron desde su máximo en 10 años, mientras que los futuros de soja estadounidenses se debilitaron.

«La respuesta de los mercados ha sido cautelosa, en contraste con la entusiasta descripción que Trump hizo de la reunión», dijo Besa Deda, economista jefe de la firma de asesoría William Buck en Sídney.

Entre los principales socios comerciales de Estados Unidos, solo Brasil e India siguen sujetos a aranceles más elevados.

En los días previos a la reunión, los mercados bursátiles mundiales, desde Wall Street hasta Tokio, alcanzaron récords ante la esperanza de un avance en la guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo, que ha interrumpido las cadenas de suministro y sacudido la confianza empresarial global.

Trump habló repetidamente de las perspectivas de llegar a un acuerdo con Xi desde que los negociadores estadounidenses dijeron el domingo que habían acordado un marco con China para evitar aranceles estadounidenses del 100% sobre sus productos y aplazar las restricciones chinas a las exportaciones de tierras raras.

La cordial reunión entre los líderes, celebrada en una base aérea surcoreana al margen del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), duró más de una hora y media.

