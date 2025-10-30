Stranger Things presenta un nuevo tráiler de su quinta y última temporada

El capítulo final de Stranger Things está casi aquí.

Este jueves 30 de octubre, justo un día antes de Halloween, Netflix lanzó el tráiler oficial de la quinta y última temporada de la aclamada serie de terror, que ofrece un primer vistazo a los niños favoritos de Indiana mientras su historia llega a su fin.

El tráiler comienza con Mike Wheeler, interpretado por Finn Wolfhard, quejándose de estar «atrapado» sin «un final a la vista», mientras él y sus amigos se aventuran en túneles y exploran lo desconocido en su búsqueda de Vecna, con el objetivo de «acabar con esto de una vez por todas».

Entonces, Eleven, el personaje de Millie Bobby Brown, arranca a toda velocidad y salta una valla, antes de que el tráiler muestre una escena en la que ella le dice a Mike que él no «escribe el final».

Finalmente, Vecna ​​aparece en el tráiler de la quinta temporada, desde encuentros cercanos con algunos de los niños hasta un momento en el que Will Byers (Noah Schnapp ) es levantado en el aire por el antagonista. «William, vas a ayudarme, una última vez».

La temporada arranca en otoño de 1987, cuando Vecna ​​»ha desaparecido» y «se desconocen su paradero y sus planes», según una sinopsis oficial.

Para complicar aún más su misión, el gobierno ha puesto la ciudad en cuarentena militar e intensificado la búsqueda de Once, obligándola a esconderse de nuevo —continúa la sinopsis—. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también lo hace un presentimiento angustiante y familiar. La batalla final se avecina, y con ella, una oscuridad más poderosa y letal que cualquier otra a la que se hayan enfrentado. Para acabar con esta pesadilla, necesitarán que todos —todo el grupo— permanezcan unidos, una última vez.

En una entrevista con Tudum publicada el jueves, Brown, de 21 años, reveló que su personaje está en «modo de entrenamiento» y «estado guerrero» cuando la conocemos al comienzo de la quinta temporada.

“En cuanto a su mentalidad, lo único que le importa es proteger a sus amigos”, dijo Brown. “Sus amigos son su familia elegida, así que hará lo que sea necesario para protegerlos y lo vamos a ver”.

Wolfhard, de 22 años, describió a Finn como alguien que «ha retomado el liderazgo», mientras que Caleb McLaughlin (Lucas) reveló que «la situación es la misma que cuando dejamos la temporada pasada». Gaten Matarazzo (Dustin) comentó al medio que su personaje, en particular, está «un poco desanimado» esta temporada.

«Creo que todos están considerando la situación en la que se encuentra Hawkins, y cada vez es más difícil para el equipo mantener todo bajo control», dijo. «Todos estamos lidiando con los problemas cotidianos de mantener a todos a salvo y averiguar dónde está Vecna, mientras arrastramos muchos asuntos pendientes de los eventos de la temporada anterior».

Tal como lo sugiere el tráiler, el cocreador Ross Duffer le dijo a Tudum que la temporada comienza «un poco en medio del caos».

«Porque nuestros héroes finalmente perdieron al final de la cuarta temporada», dijo. «Normalmente mostramos su vida cotidiana y cómo les va en la escuela, y luego introducimos el elemento sobrenatural. Pero en este caso, esta temporada empieza a toda velocidad desde el principio».

