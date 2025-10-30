Senado de EE.UU aprueba anular los aranceles globales impuestos por Trump

El Senado aprobó el jueves una resolución que anularía muchos de los aranceles que ordenó el presidente Donald Trump contra países de todo el mundo.

Con 51 votos a favor y 47 en contra el Senado decidió rechazar la principal política comercial de Trump con el apoyo de los legisladores republicanos Rand Paul, Mitch McConnell, Susan Collins y Lisa Murkowski.

Fue en esta semana, el Senado aprobó resoluciones para poner fin a los aranceles impuestos sobre Brasil y Canadá.

McConnell dijo que “los aranceles encarecen tanto la construcción como la compra en Estados Unidos” y que “los perjuicios económicos de las guerras comerciales no son la excepción, sino la regla”.

La medida terminará por ser un acto simbólico, debido a que pasa ahora a la Cámara de Representantes, donde tiene muy pocas posibilidades de prosperar dada la mayoría republicana en el hemiciclo.

Los aranceles globales -llamados “recíprocos” por la Administración Trump- del 10% contra más de 100 naciones fueron activados el 5 de abril haciendo uso de una ley de emergencia, y entre esa fecha y agosto EU.

Las votaciones fueron orquestadas por los demócratas mediante el uso de una ley promulgada hace varias décadas que le permite al Congreso anular una emergencia presidencial.

Sin embargo, los republicanos en la Cámara de Representantes han instituido una nueva regla que permite a la cúpula legislativa evitar que este tipo de resoluciones se sometan a votación.

Cactus24 30-10-2025

