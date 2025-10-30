Repsol mantiene un diálogo «constructivo» con las autoridades sobre su negocio en Venezuela

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha confirmado que la compañía continúa manteniendo un diálogo «constructivo y transparente» con las autoridades, también con las estadounidenses, sobre sus actividades en Venezuela para tratar de buscar un marco estable para monetizar su producción en el país, principalmente gas.

«No voy a decir que la situación esté ok, por las dificultades que en términos políticos está experimentando el país, pero puedo confirmar que mantenemos este diálogo constructivo y transparente con todas las autoridades, incluidas las estadounidenses», ha respondido Imaz a la cuestión planteada por un analista tras la presentación de resultados del tercer trimestre.

El directivo ha reiterado el mensaje que ya lanzó en julio tras los resultados semestrales, al apuntar que la compañía siempre cumple con la legislación vigente.

«Puedo confirmar que mantenemos un diálogo constructivo y transparente con las autoridades estadounidenses para tratar de encontrar un marco estable para nuestras actividades», ha reiterado Imaz.

Venezuela para Repsol

El directivo ha señalado que cuando se refiere a un marco estable para sus actividades, incluye mecanismos viables para monetizar su producción.

«Nos mantenemos allí, mantenemos nuestra presencia y producción en Venezuela, estamos produciendo gas para el mercado doméstico. Es nuestra actividad principal en Venezuela», ha señalado Imaz.

En marzo de este año, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, una agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, (OFAC) decidió revocar la licencia específica que permitía exportar crudo de Venezuela e impuso un plazo de finalización de sus operaciones para el 27 de mayo.

Cactus24 (30-10-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte Telegram y Facebook.