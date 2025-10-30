Productor de Hollywood condenado a 146 años por asesinatos

El productor de cine de Hollywood David Brian Pearce fue sentenciado a entre 146 años y cadena perpetua el miércoles 29 de octubre por los asesinatos provocados por fentanilo de dos mujeres.

Pearce, de 43 años, fue declarado culpable en febrero de dos cargos de asesinato en primer grado por las muertes de la modelo Christy Giles y Hilda Marcela Cabrales-Arzola. Pearce también fue condenado por múltiples agresiones sexuales a otras mujeres, según informó la Fiscalía del Condado de Los Ángeles en un comunicado de prensa.

Los fiscales indicaron que Pearce conoció a Giles y Cabrales-Arzola en una fiesta en un almacén en Los Ángeles en noviembre de 2021. Posteriormente las llevó a su departamento de Beverly Hills, donde les proporcionó GHB y fentanilo, “causando que Giles y Cabrales-Arzola sufrieran una sobredosis fatal”, según un comunicado de prensa.

Al día siguiente, Pearce dejó a las víctimas en dos hospitales distintos. Giles, de 24 años, ya había fallecido. Cabrales-Arzola, de 26 años, fue reanimada pero murió 11 días después, precisaron los fiscales.

