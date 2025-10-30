Privado de libertad sujeto que había hurtado cableado eléctrico

El Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de control del Circuito Judicial Penal del estado Falcón privó de libertad al sujeto capturado por la Policía de Falcón hurtando cableado eléctrico en la Intercomunal Alí Primera a la altura de la pasarela, en el municipio Los Taques.

La información fue suministrada por el Comisario Jefe Jorge Yamarte, director del Centro de Coordinación Policial Nro 07, en Los Taques, quien recordó que Oswaldo José (31) residente de la calle Ecuador con Libertad de Caja de Agua en el municipio Carirubana, fue aprehendido este 26 de octubre en horas de la noche, localizando en su poder cuatro trozos de conductores electrónicos y una tenaza.

Además el detenido al ser verificado en el registro de información policial se determinó que presentaba dos boletas de presentación, una por droga ante el Tribunal Tercero de Control y otra por tráfico de recursos o materiales estratégicos por el Tribunal Segundo.

Quedando privado y remitido a la Ciudad Penitenciaria en Coro para que continúe con el proceso establecido en la ley.

Prensa Policía de Falcón

Cactus24 (30-10-2025)

