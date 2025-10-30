Presas tres mujeres que realizaban cirugías estéticas ilegales en Medellín

En Medellín, fueron capturadas tres mujeres que realizaban cirugías estéticas ilegales a 48 mujeres y 24 de ellas denunciaron infecciones, deformidades o daños funcionales permanentes.

Las mujeres fueron identificadas como Jackeline Bedoya Acevedo, María Paola Arango Garrillo y Michel Chaverra Jaramillo, quienes, según la investigación, no tenían formación requerida para practicar procedimientos estéticos, ni las condiciones sanitarias.

Los procedimientos eran promocionados en redes sociales y tras agendar las citas, realizaban las intervenciones en viviendas adaptadas como quirófanos improvisados en los barrios Laureles, San Javier, Guayabal y Olaya Herrera, sin equipos adecuados ni medidas de higiene.

Al parecer, el procedimiento más ofrecido por las mujeres era llamado “lipólisis láser con transferencia glútea”, que consistía en extraer grasa con una cánula asistida por láser y luego la inyectaban en otras zonas del cuerpo para aumentar el volumen. La Fiscalía determinó que las tres mujeres no contaban con las certificaciones médicas para realizar este tipo de intervenciones.

Además, las víctimas denunciaron que tras sufrir complicaciones acudieron nuevamente al supuesto centro estético, pero no recibieron respuestas ni ayudas por los daños ocasionados.

Las mujeres fueron presentadas por la Fiscalía Seccional Medellín ante un juez de control de garantías, que les imputó los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada en modalidad de delito masa y lesiones personales dolosas.

Cactus24 30-10-2025

