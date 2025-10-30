Muere a los 42 años Floyd Roger Myers Jr, actor de ‘El príncipe de Bel-Air’

El actor estadounidense Floyd Roger Myers Jr. de 42 años falleció tras sufrir un infarto en su casa. El intérprete, conocido por su papel en la serie ‘El Príncipe de Bel-Air’, murió en la madrugada del miércoles en su domicilio de Maryland.

Su madre, Renee Trice, contó a TMZ, que el actor había sufrido tres ataques cardíacos en los últimos tres años y que había hablado con él por teléfono la noche anterior a su fallecimiento.

Floyd Roger Myers Jr. se hizo conocido por su aparición en la tercera temporada de la serie en la que interpretaba al propio Will Smith de joven.

También participó en varios anuncios de televisión y en ‘The Jacksons: An American Dream’, una miniserie en la sobre la familia Jackson en la que interpretaba a un joven Marlon Jackson. En el 2000 tuvo un pequeño papel en un episodio del drama televisivo ‘Young Americans’.

