MP imputa tres cargos al hombre que apuñaló a su cuñada e hijo en Mamera

El Ministerio Público imputó a Jonaiker José Díaz Caraballo de 26 años, por femicidio agravado, violencia sexual y homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía, por el crimen de Leidymar de los Angeles Rocas Navas de 19 años y su hijo de 2 años, Ángel David Molina Navas, el pasado 27 de octubre en el sector Brisas de Arismendi de Mamera 4, Caracas.

EI Fiscal General de la República Tarek William Saab, informó el proceso ejecutado por la Fiscalía 47 Nacional en materia de Femicidio.

Jonaiker José Díaz Caraballo, valiéndose de que su pareja y sus hijos se encontraban en los Valles del Tuy, le pidió a su cuñada Leidymar que limpiara la vivienda, trabajo que sería remunerado, por lo que esta accedió a realizarlo.

Leidymar accedió a realizar el trabajo y llegó a la vivienda con su hijo. Jonaiker pretendió tener un encuentro íntimo con ella; y al negarse, el acusado la sometió, y posteriormente ató sus extremidades a la cama utilizando un cable, para abusar de ella.

El infante atemorizado por el episodio violento, comenzó a llorar; el hombre se lo llevó hacia el baño donde lo mató con un cuchillo, retornó a la habitación donde estaba Leidymar y le propinó más de 50 heridas punzo penetrantes causándole la muerte, para volver a abusar de ella y de su hijo, ya estando fallecidos; posteriormente, envolvió ambos cadáveres en bolsas negras y las arrojó en una zona boscosa ubicada en la parte posterior de la vivienda.

Jonaiker fue detenido en la casa de sus padres ubicada en El Valle.

Cactus24 30-10-2025

