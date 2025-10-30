Más de 20 docentes lesionados en vuelco de camión en la “Subida del Diablito”

Un aparatoso accidente se registró este jueves 30 de octubre en la zona conocida como la «Subida del Diablito», ubicada en el municipio Alberto Arvelo Torrealba del estado Barinas. El siniestro involucró a un vehículo tipo 350 que transportaba docentes y obreros con destino a los Juegos Institucionales Ecológicos municipales.⁣

Según los reportes preliminares recabados en el sitio por el portal Portuguesaaldía, el vehículo presentó una falla mecánica mientras circulaba por la pendiente.

Fuentes de los cuerpos de rescate indicaron que la unidad «se apagó en una de las subidas y volcó», desencadenando la emergencia que movilizó a varios organismos de seguridad.

El saldo extraoficial supera las veinte personas lesionadas, varias de ellas con traumatismos de consideración y fracturas. Hasta el momento no se han reportado víctimas fatales, lo que ha sido calificado como positivo por las autoridades dadas las circunstancias del accidente.

Los heridos recibieron la primera atención médica en el Hospital Jesús Arnoldo Camacho Peña de Sabaneta. Sin embargo, debido a la complejidad de algunas lesiones, se procedió al traslado de los casos más graves hacia centros hospitalarios especializados en la ciudad de Barinas, señala la referida cuenta en su Instagram.

