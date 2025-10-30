María Corina Machado rechaza mediación de Lula da Silva entre Estados Unidos y Maduro

La líder opositora María Corina Machado, ha vuelto a posicionarse con firmeza frente al panorama político regional. En esta ocasión, criticó con contundencia la propuesta del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva de actuar como mediador entre Estados Unidos y Nicolás Maduro.

Machado, reconocida por su discurso frontal contra el chavismo, considera que la iniciativa del mandatario brasileño ignora la voz y el sufrimiento de los venezolanos, quienes —a su juicio— son los principales afectados por la crisis y los grandes ausentes en las negociaciones internacionales.

“Los venezolanos no aparecen en el análisis de Lula”

Durante una entrevista concedida a los medios El Pitazo, Runrunes y TalCual, la dirigente de Vente Venezuela cuestionó el planteamiento de Lula da Silva, al que calificó de “sesgado” y “políticamente ingenuo”.

“Aquí las dos partes que él hace mención son Estados Unidos y el régimen de Maduro. ¿Dónde quedan los venezolanos? ¿O es que en su análisis no importamos?”, expresó con tono crítico.

Machado insistió en que cualquier mediación internacional que excluya a la ciudadanía venezolana está condenada al fracaso, porque la verdadera negociación debe centrarse en restablecer la democracia y garantizar la libertad política.

Asimismo, recordó la falta de efectividad del gobierno brasileño en la gestión humanitaria de cinco venezolanos refugiados en la embajada de Argentina, bajo protección de Brasil.

“Después de seis meses sin luz no logró que pusieran un fusible, y después de más de 15 meses pidiendo las actas originales, no consiguió que Maduro las entregara”, afirmó, subrayando la ineficacia de la diplomacia brasileña frente al gobierno chavista.

Brasil busca protagonismo en la crisis regional

La controversia surge tras las declaraciones del canciller brasileño Mauro Vieira, quien confirmó la disposición de Brasil de intermediar entre Washington y Caracas, después de un encuentro entre Lula y Donald Trump en Malasia.

El mandatario brasileño manifestó su intención de “colaborar con ambos países para mantener la paz en la región”, en medio del aumento de la tensión por el despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Cactus24 (30-10-2025)

