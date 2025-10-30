Magallanes le ganó el primero al Caracas

Tigres se impuso a Caribes, Bravos repitió ante Tiburones y Cardenales dejó en tres racha de reveses

Este miércoles, Navegantes del Magallanes y Leones del Caracas tuvieron su primer encuentro de la serie particular en la programación de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), con victoria para el equipo con sede en Valencia, 4 carreras a 3, en el Estadio Monumental Simón Bolívar, de Caracas, donde el exgrandeliga curazoleño Andrelton Simmons conectó el batazo que le puso diferencia al encuentro, cuadrangular en el noveno inning, ante una asistencia de 32 mil 623 aficionados.

Navegantes salió adelante en el tramo inicial con la primera carrera del encuentro; tras dos outs Ángel Reyes y Eliézer Alfonzo conectaron dobletes consecutivos, ante el abridor Erick Leal, quien luego llegó a retirar a diez bateadores en fila, entre el segundo y el quinto tramo.

En el sexto Leones tomó el dominio en el marcador con tres carreras, lo comenzó Jhonny Pereda con sencillo y pasó a tercera con otro de Oswaldo Arcia; José Rondón llegó a la inicial con rodado a tercera y pusieron out a Pereda, entonces Harold Castro conectó su primer cuadrangular de la temporada para las tres anotaciones del Caracas, ahora arriba 3-1.

Magallanes acortó distancia en el séptimo con cuadrangular solitario de Rougned Odor. En el octavo tramo igualaron con otra anotación; lo comenzó como bateador emergente Luis Sardiñas con boleto y dio paso al corredor emergente Mike Antico, que resultó out en la intermedia por rodado de Nelson Rada al pitcher, quien pasó a tercera por imparable de Luis Suisbel y anotó con otro de Ángel Reyes para poner la pizarra 3-3.

En el noveno episodio y luego de un out, Andrelton Simmons sacó su primer vuelacerca en el torneo para poner arriba a Navegantes 4-3, cifras que no pudo cambiar Leones en su último turno ofensivo.

La artillería de Navegantes conectó nueve hits comandada por Ángel Reyes que tuvo cuatro turnos y dio tres, incluido un doblete, anotó una carrera y produjo otra; fue el único de su equipo con más de un imparable. Rougned Odor de 3-1, jonrón y Andrelton Simmons de 4-1, vuelacerca. Leones apenas sumó cinco incogibles, tres por cuenta de Harold Castro en cuatro turnos, con vuelacerca e impulsó las tres carreras de su equipo, y Oswaldo Arcia de 3-1 y pisó la goma en una ocasión.

En el montículo ganó Felipe Vásquez (G, 1-1), el octavo pitcher de Magallanes en el encuentro, se encargó en el octavo tramo y trabajó 1.1 con tres ponches; salvó Wilking Rodríguez (S, 2) con dos tercios de innings de labor y dio un boleto. Perdió Lisandro Santos (P, 0-1) que lanzó el noveno episodio con un hit (jonrón) y una carrera.

