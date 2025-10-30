Joven deportista murió luego de recibir descarga eléctrica en una piscina

La muerte cerebral de Saber Kazemi, uno de los jugadores más destacados del voleibol iraní, ha sido confirmada por la Federación Iraní de Voleibol tras once días en coma producto de un grave accidente en Doha, Catar. El deportista, de 26 años, militaba en el club Al-Rayyan y representó a la selección nacional de Irán en torneos internacionales desde 2018.

Según informó la Agencia de Noticias de Irán, el incidente ocurrió el 18 de octubre en la capital catarí, cuando Kazemi recibió una descarga eléctrica al ingresar a la piscina del hotel donde se hospedaba. Posteriormente, un equipo médico tuvo que reanimarlo y fue ingresado en estado de coma inducido debido a los daños cerebrales. Tras la intervención inicial en un centro de salud de Doha, la familia solicitó su traslado a un hospital en Teherán durante sus últimos días.

La comisión médica de la Federación Iraní de Voleibol confirmó con base en exámenes clínicos que “la actividad cerebral de Saber Kazemi se ha declarado irreversible y su estado clínico se describe como muerte cerebral”. Pese a la gravedad del diagnóstico, permaneció conectado a máquinas de soporte vital en cuidados intensivos.

Las autoridades continúan la investigación sobre la causa exacta del incidente. Testigos reportaron que el atleta manifestó haber recibido una fuerte descarga eléctrica momentos antes de perder el conocimiento, aunque el doctor Jabari, partícipe en el traslado de Kazemi, recomendó una revisión médica adicional antes de establecer las causas definitivas.

El fallecimiento del jugador generó impacto en la comunidad deportiva de Irán y de Catar. Según publicó IRNA, “la pérdida de Kazemi representa una herida irreparable para todo el voleibol iraní y mundial”.