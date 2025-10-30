Enviaron a la cárcel a mujer que se lanzó con su bebé de 10 meses al río Bogotá

La Fiscalía General de la Nación confirmó este martes 28 de octubre que imputó a una joven por presuntamente atentar contra la vida de su hija de 10 meses tras arrojarla al río Bogotá, para luego intentar lanzarse ella también para presuntamente quitarse la vida.

De acuerdo con la investigación, el pasado 27 de octubre, en el sector Puente de Lata, ubicado en el barrio El Cortijo de la localidad de Engativá, la procesada llegó con la niña en sus brazos y en el momento que se encontraba en la orilla del afluente, repentinamente la habría arrojado al río y posteriormente se lanzó.

Uniformados de la Policía de Bogotá lograron rescatar con vida a la menor de edad y a la madre, tras intentar persuadirla sin éxito. La niña permanece en un centro asistencial por complicaciones en su salud tras el hecho.

Por todo lo anterior, un fiscal adscrito a la Seccional Bogotá le imputó el delito de tentativa de homicidio, cargo que no aceptó.

La secuencia del rescate heroico

Según la reconstrucción de los hechos, la joven llegó al borde del río con la menor en sus brazos. Luego vecinos del barrio Lisboa, en Suba, fueron quienes alertaron a las autoridades y una patrulla del CAI La Gaitana acudió al llamado de emergencia.

El subintendente Cristian Ortiz, uno de los uniformados que atendió la situación, relató a Noticias Caracol los momentos previos a lograr el rescate de la mujer y su bebé.

“Al llegar observamos que estaba la ciudadana con la menor ahí y la intentamos persuadir, que intentara cambiar de decisión, a lo que ella coge y lanza a la menor y posteriormente se tira a ella. Al ver esa acción, pues decidí tirarme al río y mi compañero se tira también”, detalló.

La decisión de los agentes fue crucial, por lo que el patrullero Erick Echeverría, también del CAI La Gaitana, detalló su intervención “heroica” para salvarles la vida a estas dos personas. “Al ver que la mujer lanzó a la niña, pues yo, sin pensarlo, con mi compañero, me lanzo al río y logro rescatar a la niña con vida. Gracias a Dios me puso a mí como si fuera un ángel para salvar a esa menor”, explicó. Varios videos difundidos en redes sociales mostraron la tensión del rescate, donde se escuchaban los gritos de auxilio: “¡Se está ahogando, saca a la bebé!”. El subintendente Ortiz agregó que, tras asegurar primero a la menor, procedió con el rescate de la madre.

“Le logro quitar a la menor a la señora y se la paso a mi compañero. Mi compañero saca a la menor, gracias a Dios. Y yo más adelante logro sacar a la señora también rescatándola”, concluyó.

