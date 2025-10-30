El Juego 5 de la Serie Mundial se lo lleva Toronto 6-1 ante los Dodgers de Los Ángeles

Toronto acaricia la Serie Mundial. El equipo que juega en la salvaje División Este, allí donde Yankees y Medias Rojas siempre están configurados para ir por el título, está a 27 outs de sumar su tercera corona a la vitrina de su majestuoso Rogers Centre.

Este miércoles, Vladimir Guerrero Jr., continuó con su azote ofensivo y respaldó con un jonrón temprano la magistral salida del novato Trey Yesavage para coronar el triunfo 6-1 de los Azulejos sobre los Dodgers, en el quinto partido del Clásico de Otoño.

El sexto choque tendrá lugar este viernes a partir de las 8:00 pm en la casa de los Blue Jays desde 1989. Y la historia les favorece.

Cuando la Serie Mundial estuvo empatada 2-2, el conjunto que ganó el quinto juego terminó levantando el trofeo de campeón en 31 de 46 ocasiones, un porcentaje del 67.4 %.

En general, el ganador del quinto partido de una serie de postemporada ha ganado la serie 163 veces (74 %).

Así como los Yankees probaron el veneno de este derecho de apenas 22 años, Los Ángeles abrió su parque por última vez este 2025 para ser testigo de otra joya. Yesavage trabajó siete entradas de solo tres hits, un boleto y una vuelta con 12 ponches.

Para Guerrero, fue su octavo cuadrangular de esta postemporada. Ahora está empatado en el segundo lugar de todos los tiempos para unos playoffs/Serie Mundial. Se encuentra a dos del récord de 10, del cubano Randy Arozarena en el 2020. Y en cuanto a imparables, sus 27 en la postemporada lo colocan a dos de la marca de 29, también de Arozarena.

