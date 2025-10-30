Durante «entrega controlada» capturan a extorsionadores de Aragua

Funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana adscritos a la DCSE del estado Aragua, aprehendieron a tres ciudadanos por presunta extorsión.

Tras una denuncia realizada ante este despacho, se conformó una comisión policial la cual activó una entrega vigilada que culminó con la captura de este Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada.

Los sujetos en cuestión le exigían 1.000 dólares americanos bajo amenaza de atentar contra la integridad de la víctima.

Durante el procedimiento, que se desarrolló en la av. Aragua frente al Parque Metropolitano en el municipio Girardot de la entidad, se logró la incautación de elementos interés criminalístico.

La PNBDAET informó en sus redes sociales que este grupo delictivo, había presuntamente despojado a la víctima de 50 mil dólares aproximadamente bajo amenaza de muerte.

El caso pasó a orden del Ministerio Público para continuar con las investigaciones y accionar de manera legal tal como lo establece la normativa vigente del país.

Cactus24 30-10-2025

