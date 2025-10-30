Condenado septuagenario a 17 años de prisión por tocar las partes íntimas de su nieta

Freddy Alberto Ollarves Chirinos de 74 años fue condenado a cumplir 17 años de prisión; quien admitió su responsabilidad en la comisión de un acto sexual en contra de su nieta de siete años de edad.

Tal hecho ocurrió el 24 de marzo del presente año en el interior de una vivienda ubicada en el sector Curazaito de Coro.

De acuerdo con la investigación, durante ese día la niña compartía con su abuelo en la sala de la vivienda cuando el hombre comenzó a tocarle sus partes íntimas. Mientras tanto, la progenitora de la víctima preparaba comida con la esposa del condenado.

La pareja del victimario salió de la cocina y avistó a Ollarves Chirinos mientras tocaba las partes íntimas de su nieta. Inmediatamente, le preguntó por qué lo hacía y el hombre contestó que la ayudaba a la niña a cambiar el canal del televisor.

Al tener conocimiento de los hechos, la madre de la niña se dirigió al siguiente día hacia la sede del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalística (Cicpc); donde interpuso una denuncia en contra de su suegro.

Tras labores de investigación, Ollarves Chirinos resultó aprehendido el 27 de marzo del año en curso, y fue puesto a disposición del Ministerio Público para iniciar el respectivo proceso penal.

En la audiencia preliminar, la Fiscalía 10ª de Falcón ratificó la acusación contra Ollarves Chirinos por la comisión de acto sexual con víctima especialmente vulnerable con grado de continuidad.

Una vez escuchada la admisión de hechos por parte del acusado, el Tribunal 2° de Control en esa jurisdicción dictó la mencionada condena contra el septuagenario; además de que ordenó que cumpla su sentencia bajo arresto domiciliario.

Cactus24 (30-10-2025)

