Comienza pago de bono por más de 28 mil bolívares

Este jueves 30 de octubre de 2025, el Ejecutivo Nacional inició el pago del bono de «Corresponsabilidad y Formación», correspondiente al mes en curso, a través de la Plataforma Patria.

El Canal Patria Digital precisó en sus redes sociales que el monto otorgado es de Bs. 28.584 o US$ 128,90 al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

Este bono tuvo un incremento de 33,07% en bolívares, en comparación con la cifra recibida en la primera quincena de octubre de 2025, la cual fue de Bs. 21.480.

El mensaje difundido especificó que este bono va dirigido a los trabajadores de las empresas estratégicas del Estado que forman parte de la nómina especial.

Es importante puntualizar que la cifra pagada varía de acuerdo al organismo donde prestan servicio y ejercen sus cargos.

Cactus24 (30-10-2025)

