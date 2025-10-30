Chile| Trabajador venezolano es asesinado tras intentar detener una pelea

Roderick del Valle Villarroel Rojas, llevaba apenas cinco minutos en turno como surtidor de combustible en una estación de servicio de la Copec, comuna Pedro Aguirre Cerda, Región Metropolitana de Santiago, en Chile cuando fue asesinado en medio de una discusión entre más de ocho personas, el hecho se registró a las 11:00 de la noche del pasado martes 28 de octubre.

Según medios locales, la víctima tenía 23 años y era venezolano. Recibió al menos tres impactos, según el reporte de funcionarios del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar).

El victimario formaría parte de dos bandas rivales que se encontraron dentro de la bomba.

De acuerdo con los testimonios al lugar acudieron dos vehículos con -al menos- ocho ocupantes. Cuando los conductores se disponían a cargar la bencina, se produjo una discusión entre los pasajeros de ambos autos. En ese momento, intervino la víctima, que intentó detener el conflicto pidiendo que se retiraran del lugar.

Los aludidos se ofuscaron por la intervención del trabajador y lo atacaron. El joven había entrado hacía cinco minutos a su turno. Debido a las heridas, fue trasladado hacia un centro asistencial, donde se constató su fallecimiento producto de las heridas causadas por los disparos.

Cactus24 (30-10-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte Telegram y Facebook.