Cabello: Venezuela ha incautado más de 63 mil kilos de drogas en lo que va de año

Más de 63 mil kilogramos de drogas ilícitas han sido confiscadas y destruidas en el territorio nacional en lo que va del año 2025, informó el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello.

“63 mil 127 kilos de drogas incautadas este año, aquí en Venezuela. ¡Por aquí no pasarán su porquería!”, exclamó el también conductor del programa Con el Mazo Dando, en su edición 549.

Al presentar un breve balance de los estupefacientes incautados durante este año, desglosó que parte de estos cargamentos incluyen mayoritariamente marihuana y cocaína.

Así mismo, destacó que en la lucha contra los cargamentos ilícitos que provienen de Colombia se incluye el derribo de avionetas que intentan usar y cruzar el territorio venezolano.

“No más de esos aviones, han sido derribadas 413 naves, más dos de este miércoles, son 415. ¿De quién serán esos aviones?”, planteó, al dejar la interrogante en el aire.

Cactus24 30-10-2025

