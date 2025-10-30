Atletas venezolanos llegan a Chile para los Juegos Parapanamericanos Juveniles Santiago 2025

43 representantes de Venezuela ya se encuentran en la capital de Chile donde harán vida hasta el 9 de noviembre, para competir en ocho disciplinas en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Santiago 2025.

Desde este viernes 31 de octubre iniciará la fiesta deportiva continental y para muchos de los talentos nacionales que verán acción hasta el próximo 9 de noviembre será la primera incursión internacional.

En la cuenta de VTV informan que en voleibol sentado, participarán Néstor Montenegro, Leonardo Álvarez y Rosmer Espinoza, quienes buscarán consolidar el crecimiento de esta disciplina en la región.

Cactus24 30-10-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte Telegram y Facebook.