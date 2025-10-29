Vente Venezuela denuncia desaparición de dos trabajadores de la casa familiar de María Corina Machado

El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela denunció este miércoles la “desaparición” de dos trabajadores de mantenimiento de la casa de Corina Parisca, madre de María Corina Machado.

Según publican en la cuenta de X, Reinaldo Emilio Gutiérrez y su hijo Reinaldo Andrés Gutiérrez Santander fueron detenidos el pasado domingo 20 de octubre.

Vente Venezuela detalla que ambos, se han encargado del mantenimiento de la residencia familiar por 20 años.

“Reinaldo Emilio Gutiérrez y su hijo Reinaldo Andrés Gutiérrez Santander, fueron secuestrados y sometidos a desaparición forzada por funcionarios del régimen el pasado domingo, 26 de octubre de 2025. Ellos son los encargados desde hace más de 20 años, del cuidado y mantenimiento de la residencia de la Sra. Corina Parisca, madre de María Corina Machado, quién tuvo que salir del país ante el brutal asedio en su contra. Hoy el método Sippenhaft ha sido aplicado a Reinaldo y a su hijo, simplemente por estar relacionado con la familia de la líder nacional. Exigimos información de su paradero y su libertad inmediata.”

Cactus24 29-10-2025

