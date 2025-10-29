Vaticano aprueba nueva oración a San José Gregorio Hernández

El Vaticano, a través del canal EWTN, dio a conocer una nueva oración a san José Gregorio Hernández, cuya canonización se llevó a cabo el pasado 19 de octubre junto a la de la madre Carmen Rendiles y otros cinco beatos.
«Oración a San José Gregorio Hernández:
Padre bueno, por intercesión de San José Gregorio Hernández, te pedimos nos des salud de cuerpo y alma para ser testigos de fe, esperanza y caridad, comprometidos en la construcción de un mundo donde reine tu verdad, justicia y paz. Por Jesucristo Nuestro Señor, Amén».
José Gregorio Hernández y madre Carmen Rendiles, junto a otros cinco, fueron declarados oficialmente santos universales en una ceremonia presidida por el papa León XIV en la Plaza San Pedro de El Vaticano el pasado 19 de octubre.
Junto a ellos, fueron canonizados Ignacio Choukrallah Maloyan (Turquía), Peter To Rot (Papúa Nueva Guinea), Vincenza María Poloni (Italia), María Troncatti (Italia) y Bartolo Longo (Italia).
