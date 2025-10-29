Vaticano aprueba nueva oración a San José Gregorio Hernández

Por
Redacción Cactus24 A.V
-

      PRODUCTOS DE LIMPIEZA MUREX . Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

El Vaticano, a través del canal EWTN, dio a conocer una nueva oración a san José Gregorio Hernández, cuya canonización se llevó a cabo el pasado 19 de octubre junto a la de la madre Carmen Rendiles y otros cinco beatos.

      Café La onza. Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

ROYAL

«Oración a San José Gregorio Hernández:

Padre bueno, por intercesión de San José Gregorio Hernández, te pedimos nos des salud de cuerpo y alma para ser testigos de fe, esperanza y caridad, comprometidos en la construcción de un mundo donde reine tu verdad, justicia y paz. Por Jesucristo Nuestro Señor, Amén».

José Gregorio Hernández y madre Carmen Rendiles, junto a otros cinco, fueron declarados oficialmente santos universales en una ceremonia presidida por el papa León XIV en la Plaza San Pedro de El Vaticano el pasado 19 de octubre.

Junto a ellos, fueron canonizados Ignacio Choukrallah Maloyan (Turquía), Peter To Rot (Papúa Nueva Guinea), Vincenza María Poloni (Italia), María Troncatti (Italia) y Bartolo Longo (Italia).

 

Cactus24 29-10-2025

Accede a nuestro   Instagram    y canal de   Whatsapp   para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte  Telegram   y    Facebook.

 

Artículos relacionadosMás del autor