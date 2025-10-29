Trump espera tener una «gran reunión» con su par chino Xi en Corea del Sur

Donald Trump afirmó el miércoles que espera resolver «muchos problemas» cuando se reúna con su par chino Xi Jinping en Corea del Sur, mientras Pekín prometió una conversación «profunda» para evitar una escalada en su guerra comercial.

El presidente estadounidense adelantó que espera reducir los aranceles contra China ligados al fentanilo, un opioide sintético asociado con la epidemia de uso de drogas en su país.

«Creo que tendremos una gran reunión con el presidente Xi de China y muchos problemas serán resueltos», declaró Trump mientras se trasladaba a Corea del Sur a bordo del avión presidencial Air Force One.

«Hemos estado hablando con ellos, no es que vamos a la reunión en frío (…). Creo que habrá un buen resultado para nuestro país y para el mundo», agregó.

El Ministerio de Relaciones Exteriores chino confirmó la cita del jueves en la ciudad de Busan, cercana a Gyeongju (sur) donde ambos líderes asisten a la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC).

«Durante esta reunión, los dos líderes tendrán una comunicación profunda sobre temas estratégicos de largo plazo en las relaciones chino-estadounidenses, así como grandes temas de interés mutuo», dijo el portavoz diplomático Guo Jiakun.

El encuentro de Trump y Xi es la parte más esperada de la gira asiática del gobernante estadounidense, que inició en Malasia y continuó en Japón.

Los presidentes de las dos mayores economías del mundo esperan evitar una nueva escalada en la guerra comercial provocada por los aranceles adicionales de 100% impuestos por Trump a los productos chinos.

A su vez, Estados Unidos busca que China elimine sus restricciones a la exportación de tierras raras, minerales cruciales en las industrias de tecnología y defensa.

Negociadores de ambos países confirmaron haber alcanzado un «contexto» de acuerdo comercial, pero dependerá de Xi y Trump confirmar ese entendimiento.

Sin embargo William Yang, analista del Internacional Crisis Group, comentó que parece haber una «disparidad» en las expectativas.

Washington está «ansioso por alcanzar cualquier acuerdo comercial que Trump pueda declarar como una victoria», mientras China se enfoca en «construir más confianza mutua, administrar las diferencias y afianzar la relación comercial bilateral», agregó.