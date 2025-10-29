Suben a 132 los muertos en operación policial más letal de la historia de Río de Janeiro

El enorme operativo policial en Río de Janeiro , que movilizó a unos 2.500 efectivos de seguridad en los complejos de Penha y Alemão , ya se considera el más mortífero de la historia de Brasil .

La Defensoría Pública de Río de Janeiro confirmó 132 muertes en la operación, una cifra que supera la masacre de Carandiru, ocurrida en 1992 en São Paulo, cuando 111 presos fueron asesinados durante una intervención policial.

Hasta el momento, el gobierno de Río ha contabilizado 64 fallecidos , 60 de ellos sospechosos y cuatro policías. El recuento oficial aún no incluye los más de 60 cuerpos que los vecinos llevaron a la Praça São Lucas , en el Complejo Penha, en la madrugada de este miércoles 29.

La Policía Militar informó que será necesario un análisis forense para determinar si estas víctimas están relacionadas con los enfrentamientos registrados durante la operación , lo que podría aumentar aún más la cifra final. El trabajo continuará durante todo el miércoles.

Las operaciones más mortíferas en Río y Brasil

La operación de esta semana ya ha superado a otras operaciones en Río en términos de letalidad y ha sobrepasado el número total de muertes en Carandiru, hace 33 años.

En ese momento, 111 reclusos fueron asesinados por la policía militar durante una intervención en el Pabellón 9 del Centro de Detención de São Paulo , tras el inicio de un motín.

Vea las operaciones más letales:

Complejos Penha y Alemão (Río de Janeiro, 2025) : 128 muertos, potencialmente superando los 150. Megaoperación contra Comando Vermelho; 2.500 agentes implicados.

Carandiru (SP, 1992) : 111 muertos. Intervención de la Policía Militar durante una rebelión en la prisión de São Paulo.

Jacarezinho (Río de Janeiro, 2021): 28 muertos. Operación contra el narcotráfico en la zona norte de Río de Janeiro.

Vila Cruzeiro (Río de Janeiro, 2022) : 24 muertos. Operación conjunta entre el BOPE (Batallón de Operaciones Especiales de la Policía) y la Policía Federal de Carreteras.

Complexo do Alemão (Río de Janeiro, 2007) : 19 muertos. Enfrentamientos durante un operativo de la Policía Militar.

Fallet/Fogueteiro (Río de Janeiro, 2019) : 15 muertos. Operativo policial en los cerros de Prazeres y Fogueteiro.

