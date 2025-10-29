Sorprendieron a mujer abriendo la tumba de su novio

En Landázuri, Santander – Colombia, una mujer fue sorprendida profanando la tumba de un joven que murió meses atrás. Los hechos se presentaron el 22 de octubre de 2025 en el cementerio Sagrado Corazón, mientras el sepulturero del lugar estaba fuera de servicio por una incapacidad.

La ciudadana, cuya identidad es desconocida, llegó al cementerio para sacar el cuerpo de su allegado, que respondía al nombre de Diego Expedito Moreno Rojas. Al parecer, quería bañarlo y cambiarle las prendas con las que lo vistieron al momento de despedirlo.

Cuando el ataúd ya estaba afuera de la bóveda y tenía la tapa abierta, llegó el sepulturero, que grabó lo que estaba ocurriendo. Al acercarse a la mujer, la cuestionó por haber sacado el sepulcro de su sitio. Sin embargo, la ciudadana aseguró que no temía por su bienestar ante las consecuencias que pudieran presentarse por sus acciones.

Sepulturero: Mamita, usted no puede hacer eso.

Mujer: Así me cueste la vida, ¿oyó? No me importa, así me cueste la vida.

Sepulturero: ¿A usted quién le dio el permiso de abrir ahí mamita? Usted no podía abrir eso.

En cierto momento, la mujer se dirigió directamente al difunto, indicando que mejoraría sus condiciones de sepultura: “Voy a comprarle uno mejor. ¿Sabes qué, papacito? Le voy a comprar uno mejor”, dijo.

La ciudadana se negó a tomar acciones al respecto. Se quedó sentada al lado del ataúd, mientras consumía alcohol y fumaba un cigarrillo, en medio del llanto. El sepulturero, por su parte, le recordó que lo que estaba haciendo es un delito contemplado por la normativa colombiana.

De acuerdo con el medio Ecolecuá, el sacerdote Bayron Alexander Martínez confirmó que el cuerpo corresponde a Diego Expedito Moreno y que su entierro se realizó el 24 de julio de 2025. El joven de 19 años murió tras recibir una puñalada en el tórax.

Tras el ataque, fue trasladado al Hospital San Juan de Cimitarra. Pese a los esfuerzos del personal médico, el joven murió. Presuntamente, un hombre conocido como Jeferson, de 24 años, sería el responsable del asesinato.

Cactus24 (29-10-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte Telegram y Facebook.